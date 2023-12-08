Тер Штеген перенес операцию на спине и попустит 2-3 месяца

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перенес операцию на спине во Франции, сообщает Sport.es.

По данным источника, это была не сложная операция, поэтому немец сможет вернуться в «Барселону» и начать свое восстановление. Тер Штеген сможет вернуться в строй через 2-3 месяца, при этом «Барса» рассчитывает, что вратарь будет готов к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов.

Из-за болей вратарь пропустил последние 3 матча «Барселоны». Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24 пройдет 18 декабря в Ньоне. Первые матчи запланированы на февраль.

Тер Штеген в текущем сезоне сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. На его счету 8 сухих игр.