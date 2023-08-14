Тер Штеген прокомментировал ничью с «Хетафе»

Вратарь «Барселона» Марк-Андре тер Штеген подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

«Это был матч, в котором боролись обе команды, мы хотели большего. Мы сыграли много минут без Рафиньи, и нам пришлось приспосабливаться. Старались не останавливать игру, но нам было сложно. Они защищаются хорошо. У нас было один или два очень явных момента в концовке, которые могли принести нам победу, но гола не случилось», — приводит слова тер Штегена Sport.es.

Во втором тура ла лиги «Барселона» примет «Кадис» 20 августа. «Хетафе» отправится в гости к «Жироне» в этот же день.