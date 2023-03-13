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Испания

Сегодня, 10:49

Тер Штеген: «Мы терпели всю игру. Очень доволен победой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура ла лиги против «Атлетика».

«Мы терпели всю игру. Мы знаем, что это один из самых сложных стадионов в ла лиге. Очень доволен победой. Гол, который не засчитали? Я не видел момента. Поэтому есть ВАР, и судья это увидел. Мы довольны победой и сухим счетом. Очередной сухой матч? Я думаю, что это работа всей команды и результат нашей работы», — заявил тер Штеген на послематчевом интервью.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 65 очков за 25 туров.

Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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