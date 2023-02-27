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Испания

Сегодня, 10:33

Тер Штеген рассказал, чего «Барселоне» не хватило в матче с «Альмерией»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал поражение каталонцев в матче с «Альмерией» в 23-м туре ла лиги.

«Конечно, нам было не так просто создавать большие шансы для взятия ворот, может, не хватало чуть остроты. Во втором тайме игра стала чуть хаотичной. Нам надо проанализировать свои ошибки и попробовать сыграть лучше в следующий раз», — цитирует игрока пресс-служба «Барсы».

«Барселона» остается лидером турнирной таблицы ла лиги, набрав 59 очков за 23 тура. Идущий на втором месте «Реал» отстает от сине-гранатовых на 7 очков.

«Альмерия» занимает 15-е место с 25 очками за 23 игры.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Альмерия
ФК Барселона
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