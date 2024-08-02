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Сегодня, 22:25

Тер Штеген рассказал о требованиях Флика к игрокам «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, какие требования новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик предъявляет к игрокам каталонцев.

«Флик хочет, чтобы футболисты были на таком физическом уровне, который позволял бы им проводить три или четыре матча без перерыва», — цитирует тер Штегена Sport.es.

Он отметил, что команда усердно тренируется, чтобы быть конкурентоспособными в любой момент.

Флик был назначен на пост главного тренера «Барселоны» нынешним летом. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
Ханс Флик
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