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Испания

Сегодня, 14:39

Тер Штеген рассказал о взаимоотношениях с Хави

Виктория Кравченко
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

«Когда Хави ушел из клуба в 2015 году, мы продолжали поддерживать связь. У нас особая связь и открытые отношения. Если он меня критикует, я близко воспринимаю его слова. Я умею разделять личные и рабочие моменты. У немцев это заложено в характере», — цитирует голкипера Mundo Deportivo.

В команде вратарь играет уже девять сезонов. За это время 31-летний немец провел 379 официальных матчей, в которых пропустил 368 голов. В августе этого года он продлил контракт с «Барсой» до 2028 года.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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