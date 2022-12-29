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Испания

Сегодня, 12:27

Тер Штеген рассказал, приходилось ли ему обращаться к психологу

Виктория Кравченко
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Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген рассказал, обращался ли он когда-либо к психологу.

«В футболе — никогда. Для меня лучше всего быть с семьей, это дает вам душевное спокойствие, особенно с ребенком, когда вы приходите домой и смотрите на жизнь по-другому. Но, очевидно, это влияет на вас, и всегда хорошо иметь партнера, с которым вы можете поговорить и обсудить проблемы. Очень помогает слушать самых близких людей, особенно когда они честны и говорят тебе правду, и не только то, что ты хочешь услышать, но и наоборот», — цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.

30-летний футболист провел в этом сезоне 14 матчей в ла лиге, отстояв 11 игр на ноль.

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