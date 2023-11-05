Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:20

Тер Штеген считает, что удача была не на стороне «Барселоны» в матче с «Реал Сосьедад»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0).

«Были моменты, когда мы доминировали, но это был очень сложный матч. Мы играли не лучшим образом, но, разумеется, мы довольны тем, что заработали три очка.

Как бы они ни играли, матч был очень равным. Удача была не на нашей стороне, но мы выиграли. Не знаю, справедливо ли это, но мы уходим очень довольными», — цитирует голкипера Mundo Deportivo

«Барселона» набрал 27 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке (19 очков).

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
Карпов: «Локомотив» заплатит за хавбека «Оренбурга» Веру 3 миллиона евро
Двукратный олимпийский чемпион фигурист Протопопов умер в Швейцарии
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави — о победе над «Реалом Сосьедад»: «Мы играли не лучшим образом, но иногда футбол сложно объяснить»