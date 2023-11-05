Тер Штеген считает, что удача была не на стороне «Барселоны» в матче с «Реал Сосьедад»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0).

«Были моменты, когда мы доминировали, но это был очень сложный матч. Мы играли не лучшим образом, но, разумеется, мы довольны тем, что заработали три очка.

Как бы они ни играли, матч был очень равным. Удача была не на нашей стороне, но мы выиграли. Не знаю, справедливо ли это, но мы уходим очень довольными», — цитирует голкипера Mundo Deportivo.

«Барселона» набрал 27 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке (19 очков).