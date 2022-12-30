Тер Штеген стал новым четвертым капитаном «Барселоны»

«Барселона» на официальном сайте сообщила о том, что голкипер Марк-Андре тер Штеген назначен новым четвертым капитаном каталонского клуба.

На данный момент капитанами «Барселоны» являются полузащитник Серхио Бускетс, защитники Серхи Роберто и Жорди Альба. Четвертым капитаном был Жерар Пике, который в ноябре завершил спортивную карьеру.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. Срок действующего контракта 30-летнего немца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне тер Штеген провел за «Барселону» 19 матчей во всех турнирах, пропустил 15 голов и 11 раз сыграл на ноль.