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Испания

Сегодня, 17:51

Тер Штеген стал новым четвертым капитаном «Барселоны»

Мария Гусева
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«Барселона» на официальном сайте сообщила о том, что голкипер Марк-Андре тер Штеген назначен новым четвертым капитаном каталонского клуба.

На данный момент капитанами «Барселоны» являются полузащитник Серхио Бускетс, защитники Серхи Роберто и Жорди Альба. Четвертым капитаном был Жерар Пике, который в ноябре завершил спортивную карьеру.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. Срок действующего контракта 30-летнего немца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне тер Штеген провел за «Барселону» 19 матчей во всех турнирах, пропустил 15 голов и 11 раз сыграл на ноль.

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2998883/ter-stegen-becomes-new-fourth-captain
Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
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