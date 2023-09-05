Тер Штеген вспомнил крупное поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вспомнил о крупном поражении от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20. Тогда каталонцы проиграли со счетом 2:8.

«Поражение было очень болезненным, но оно помогло мне вырасти в личностном плане. В такие сложные моменты вы должны сделать шаг вперед. Если же нет, вы не достойны играть за команду уровня «Барселоны». У нас были игроки, которые сделали этот шаг и стали более зрелыми», — цитирует тер Штегена Barca Universal.

В конце августа футболист подписл с каталонцами новый контракт до лета 2028 года. В команде вратарь играет уже девять сезонов. За это время 31-летний немец провел 379 официальных матчей, в которых пропустил 368 голов.