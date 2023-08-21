Тер Штеген высказался о судействе в матче с «Кадисом»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о судействе матча 2-го тура ла лиги с «Кадисом» (2:0).

«Подошел к судье без криков и бега, чтобы просто поговорить с ним. Я разговаривал с судьей уважительно, но он показал мне карточку — я не понимаю этого. Многие карточки не имеют смысла. Возможность поговорить с арбитром должна быть всегда», — сказал тер Штегена на пресс-конференции.

После двух туров «Барселона» занимает пятую строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав четыре очка. Лидирует — «Реал» (шесть очков).