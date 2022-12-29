Тер Штеген: «Барселона» — идеальный клуб для меня на данный момент»

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген высказался о своем пребывании в каталонском клубе.

«Я с нетерпением жду возможности играть еще много лет. «Барса» — идеальный клуб лично для меня прямо сейчас, и я горжусь тем, что ношу эту футболку все эти годы. Я в восторге, потому что люди относятся ко мне очень хорошо, они очень меня уважают, как лично, так и в отношении моей семьи, и сейчас это идеальное место для меня», — приводит слова Тер Штегена Mundo Deportivo.

Немецкий голкипер выступает за «Барселону» с 2014 года. Действующий контракт 30-летнего вратаря с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2025 года.

Тер Штеген провел в этом сезоне 14 матчей за каталонский клуб в чемпионате Испании, отстояв 11 игр на ноль.