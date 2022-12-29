Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:47

Тер Штеген: «Барселона» — идеальный клуб для меня на данный момент»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген высказался о своем пребывании в каталонском клубе.

«Я с нетерпением жду возможности играть еще много лет. «Барса» — идеальный клуб лично для меня прямо сейчас, и я горжусь тем, что ношу эту футболку все эти годы. Я в восторге, потому что люди относятся ко мне очень хорошо, они очень меня уважают, как лично, так и в отношении моей семьи, и сейчас это идеальное место для меня», — приводит слова Тер Штегена Mundo Deportivo.

Немецкий голкипер выступает за «Барселону» с 2014 года. Действующий контракт 30-летнего вратаря с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2025 года.

Тер Штеген провел в этом сезоне 14 матчей за каталонский клуб в чемпионате Испании, отстояв 11 игр на ноль.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
Губернатор сообщил о работе системы ПВО на территории Саратовской области
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Шойгу заявил, что при проведении частичной мобилизации проблемы решили оперативно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тер Штеген рассказал, приходилось ли ему обращаться к психологу

Эндрик рассказал, по каким причинам решил перейти в «Реал»