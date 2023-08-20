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Испания

Сегодня, 13:46

Терехин считает, что у Захаряна хорошие перспективы в Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Динамо» Олег Терехин поделился мнением об отъезде Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Подходит ли Захаряну» чемпионат Испании? Конечно, подходит. Правильно он сделал, что уехал. И клубу заплатили хорошие деньги, и парень будет развиваться. Испания ему как раз подойдет. «Реал Сосьедад» будет играть в Лиге чемпионов. Чем раньше он уедет, тем быстрее освоится. Посмотрим, какой уровень у Захаряна. Про Кварацхелию тоже думали, как он будет играть в Италии. А он уехал и стал там лучшим. А когда он играл у нас, то никто бы не сказал, что он уедет в Италию и станет там звездой. Поэтому у Захаряна все будет нормально. Он освоится, и если тренер будет доверять, то все будет хорошо. Достаточно ли у Арсена игрового опыта? Недостаточно. Он поехал его набираться. Ему всего 20 лет. Освоится, язык подучит, испанский менталитет, и все у него получится. Оцениваю перспективы как хорошие. Это талантливый футболист. Теперь все от него зависит. Чем больше наших ребят будет уезжать, тем лучше», — приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

 

 

 

 

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005288254_terehin_u_zaharyana_nedostatochno_opyita_no_ocenivayu_ego_perspektivyi_v_ispanii_kak_horoshie
Арсен Захарян
Олег Терехин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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