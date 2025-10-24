Видео
24 октября, 18:28

The Athletic: Рафинья пропустит около месяца

Руслан Минаев
Рафинья.
Фото Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Рафинья выбыл на срок около месяца из-за травмы, сообщает The Athletic.

У форварда случился рецидив травмы задней поверхности бедра. Рафинья не играет из-за повреждения с 25 сентября.

Таким образом, бразилец рискует пропустить игры Ла лиги против «Реала», «Эльче» и «Сельты» и матч Лиги чемпионов с «Брюгге».

7

  • Иньес Андреста

    Было бы в Барсе 10 таких как Педри, никакой Рафинья не нужен был

    24.10.2025

  • Vladislove Dobry

    Пожалуй , что так . Вся игра через него строится . Без него Барса - не Барса . Как только его меняют , игра блекнет . Рафу же неплохо Рэшфорд заменяет .

    24.10.2025

  • рustot

    да на Сантьяго Бернабеу за беспредел Переса и Табареса пора бомбу уже сбросить, задолбали!

    24.10.2025

  • рustot

    пстишь. самый ценный игрок это Педри

    24.10.2025

  • andy1962

    огромная потеря для Барсы. Я вообще, думаю, что Рафинья самый ценный игрок в нынешнем составе каталонцев

    24.10.2025

  • Diman_madridista

    Пусть болельщики Барсы сожалеют. У нас у самих вагон травм и повреждений

    24.10.2025

    Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
    Футбол
    ФК Барселона
