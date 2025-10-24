The Athletic: Рафинья пропустит около месяца

24 октября, 18:28
Нападающий «Барселоны» Рафинья выбыл на срок около месяца из-за травмы, сообщает The Athletic.
У форварда случился рецидив травмы задней поверхности бедра. Рафинья не играет из-за повреждения с 25 сентября.
Таким образом, бразилец рискует пропустить игры Ла лиги против «Реала», «Эльче» и «Сельты» и матч Лиги чемпионов с «Брюгге».
Иньес Андреста
Было бы в Барсе 10 таких как Педри, никакой Рафинья не нужен был
24.10.2025
Vladislove Dobry
Пожалуй , что так . Вся игра через него строится . Без него Барса - не Барса . Как только его меняют , игра блекнет . Рафу же неплохо Рэшфорд заменяет .
24.10.2025
рustot
да на Сантьяго Бернабеу за беспредел Переса и Табареса пора бомбу уже сбросить, задолбали!
24.10.2025
рustot
пстишь. самый ценный игрок это Педри
24.10.2025
andy1962
огромная потеря для Барсы. Я вообще, думаю, что Рафинья самый ценный игрок в нынешнем составе каталонцев
24.10.2025
Diman_madridista
Пусть болельщики Барсы сожалеют. У нас у самих вагон травм и повреждений
24.10.2025