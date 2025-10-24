The Athletic: Рафинья пропустит около месяца

Нападающий «Барселоны» Рафинья выбыл на срок около месяца из-за травмы, сообщает The Athletic. У форварда случился рецидив травмы задней поверхности бедра. Рафинья не играет из-за повреждения с 25 сентября. Таким образом, бразилец рискует пропустить игры Ла лиги против «Реала», «Эльче» и «Сельты» и матч Лиги чемпионов с «Брюгге».

Иньес Андреста Было бы в Барсе 10 таких как Педри, никакой Рафинья не нужен был 24.10.2025

Vladislove Dobry Пожалуй , что так . Вся игра через него строится . Без него Барса - не Барса . Как только его меняют , игра блекнет . Рафу же неплохо Рэшфорд заменяет . 24.10.2025

рustot да на Сантьяго Бернабеу за беспредел Переса и Табареса пора бомбу уже сбросить, задолбали! 24.10.2025

рustot пстишь. самый ценный игрок это Педри 24.10.2025

andy1962 огромная потеря для Барсы. Я вообще, думаю, что Рафинья самый ценный игрок в нынешнем составе каталонцев 24.10.2025