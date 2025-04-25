The Athletic: RFEF заменит судей финала Кубка Испании после заявления «Реала»

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует отстранить арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа от работы на финале Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной», сообщает The Athletic.

По информации источника, организация приняла такое решение после заявления мадридской команды, которая выразила надежду, что RFEF для защиты престижа представляемых ею институтов примет меры по отношению к судьям после их слов на пресс-конференции, в частности касающихся клубного ТВ «Реала».

Ранее «Реал» выразил недовольство назначением Бенгоэчеа на финал Кубка Испании и потребовал отстранить его от работы на матче. Изначально Королевская испанская футбольная федерация не удовлетворила просьбу сливочных. В ответ на это «Реал» отменил свою пресс-конференцию и решил не посещать другие официальные мероприятия. Также сообщалось, что мадридцы могут отказаться от участия в финале.

Финал Кубка Испании должен пройти в субботу, 26 апреля, и начаться в 23.00 по московскому времени.