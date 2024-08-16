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Сегодня, 13:52

Тиагу Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны» после месяца работы

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Бывший футболист «Барселоны» Тиагу Алькантара покинул тренерский штаб сине-гранатовых спустя месяц работы, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Тиагу был назначен помощником Ханса Флика 17 июля. Место Алькантары в тренерском штабе теперь займет Арнау Бланко, который ранее был наставником юношеской команды «Барселоны» до 16 лет.

В начале июля Тиагу объявил о завершении игровой карьеры.

Последним клубом Алькантары стал «Ливерпуль», за который он выступал с 2020 года. С мерсисайдцами он по разу стал победителем Кубка Англии, Суперкубка страны и Кубка английской лиги. В 2020 году Алькантара вошел в символическую сборную года по версии УЕФА.

Тьяго Алькантара
Футбол
ФК Барселона
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