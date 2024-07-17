Тиагу Алькантара вошел в тренерский штаб «Барселоны»

Экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Тиагу Алькантара присоединился к тренерскому штабу сине-гранатовых, сообщается на официальном сайте клуба.

«Недавно завершив свою игровую карьеру в возрасте 33 лет, Тиаго Алькантара собирается провести ближайшие недели в составе команды Ханса Флика. Ожидается, что бывший игрок останется в основной команде на все лето и, следовательно, отправится в турне по США», — написано в заявлении клуба.

В начале июля Алькантара объявил о завершении карьеры. Последним клубом центрального полузащитника был «Ливерпуль», за который он выступал с сентября 2020-го по июль 2024 года. Футболист сыграл в 98 матчах мерсисайдцев, забил три гола и отдал шесть результативных передач.