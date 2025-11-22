Видео
Сегодня, 03:42

Куртуа: «У Роналду более выраженный менталитет победителя, чем у Мбаппе»

Евгений Козинов
Корреспондент

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сравнил нападающего Килиана Мбаппе с экс-игроком мадридской команды Криштиану Роналду.

«У Криштиану более выраженный менталитет победителя, чем у Килиана. Думаю, они два совершенно разных игрока. Но в этом году Мбаппе стал демонстрировать этот менталитет сильнее. Он прибавляет в игре и действительно ведет команду вперед. С каждым матчем это будет становиться все более заметно», — цитирует Goal Куртуа.

В этом сезоне 26-летний француз забил 18 голов и сделал 2 голевые передачи в 16 матчах во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Тибо Куртуа
