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Испания

Сегодня, 08:36

Куртуа: «Мы должны быть честными, «Реалу» можно забыть о чемпионстве»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура ла лиги против «Барселоны» (1:2).

«О чемпионстве можно забыть? Да, мы должны быть честными. Конечно, мы никогда не сдадимся, но разница составляет уже четыре матча. Нет ничего невозможного, но сделать это будет очень сложно. Мы должны победить в Кубке Испании. Мы не должны сдаваться. Впереди два очень хороших месяца. Уверен, что мы можем побороться за Кубок Испании. К тому же у нас есть Лига чемпионов», — приводит слова Куртуа AS.

«Барселона» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 68 очков за 26 матчей. «Реал» идет на втором месте и отстает от каталонской команды на 12 очков.

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