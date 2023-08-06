Тибо Куртуа создаст свою команду «Формулы-4»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа планирует создать свою команду в испанской «Формуле-4», сообщает AS.

По информации источника, команда получит название «ТК Рейсинг». Предполагается, что «ТК» — это инициалы бельгийца. Помогать Куртуа будет экс-гонщик «Формулы-1» Роберто Мери.

В данный момент Куртуа и Мори заставляют план запуска команды, который должен состояться в 2024 году.

Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел за мадридцев 49 матчей, пропустил 49 мячей и 17 раз отыграл на ноль.