Тихонов считает, что Захарян не имеет права играть плохо в «Реал Сосьедад»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Знаете, какие там требовательные болельщики? Там если плохо играешь, особо на улицу не выйдешь. Если появишься где-то в баре или ресторане, будет обструкция среди болельщиков, напихают столько, что мало не покажется, так что все будет зависеть от него, — цитирует Тихонова ТАСС. — Плохо играть он там не имеет права».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.