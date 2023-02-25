Тихонов заявил, что никто из россиян не заиграет в «Реале»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о потенциале российских футболистов.

«Смог бы кто-то из нынешних российских футболистов заиграть в Европе? Смотря на каком уровне, в каком чемпионате, в какой лиге. Допустим, способен ли кто-то заиграть в мадридском «Реале»? Никто, наверное. А в голландском «Утрехте» — возможно, да. О чем говорить-то? Мы разводим демагогию, говоря о том, кто и где заиграл бы. Не хочу обсуждать это», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

В настоящий момент в европейских чемпионатах выступают несколько российских футболистов: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Кокорин («Арис»), Магомед Оздоев («Фатих Карагюмрюк»).