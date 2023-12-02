Тодибо: «В «Барселоне» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировке»

Бывший защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо поделился воспоминаниями об игре с аргентинским форвардом Лионелем Месси в каталонской команде. По его словам, игроки клуба должны были быть осторожными, чтобы не травмировать аргентинца.

«В «Барселоне» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировке. Это звучит безумно, но это правда. Нам нужно было быть осторожными. Но это нормально. Пожалуй, лучший вариант, если вы не хотите навредить ему», — приводит Marca слова Тодибо.

Тодибо выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 год. На данный момент он является игроком «Ниццы». Месси был в каталонской команде с 2003 по 2021 год. Летом 2023-го аргентинец перешел в «Интер-Майами» из МЛС.