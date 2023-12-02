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Испания

Сегодня, 11:37

Тодибо: «В «Барселоне» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировке»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо поделился воспоминаниями об игре с аргентинским форвардом Лионелем Месси в каталонской команде. По его словам, игроки клуба должны были быть осторожными, чтобы не травмировать аргентинца.

«В «Барселоне» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировке. Это звучит безумно, но это правда. Нам нужно было быть осторожными. Но это нормально. Пожалуй, лучший вариант, если вы не хотите навредить ему», — приводит Marca слова Тодибо.

Тодибо выступал за «Барселону» с 2019 по 2021 год. На данный момент он является игроком «Ниццы». Месси был в каталонской команде с 2003 по 2021 год. Летом 2023-го аргентинец перешел в «Интер-Майами» из МЛС.

Источник: https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2023/12/02/656ae892268e3ee42b8b4587.html
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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