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Испания

Сегодня, 12:58

BILD: Тухель может сменить Анчелотти в «Реале»

Томас Тухель.
Фото Global Look Press
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Экс-тренер «Челси» Томас Тухель находится в шорт-листе «Реала» в качестве возможного сменщика для Карло Анчелотти, утверждает BILD.

По информации источника, 49-летний немецкий специалист уже приступил к изучению испанского языка.

Последним клубом Тухеля был «Челси», который он покинул в сентябре прошлого года. До этого он тренировал «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

Ранее сообщалось, что «Реал» уволит Анчелотти, если команда не выиграет ни одного трофея в текущем сезоне. После 25 туров мадридцы отстают от «Барселоны» на 9 очков в испанской ла лиге.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Томас Тухель
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