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Сегодня, 15:40

Тони Кроос думает над завершением карьеры

Виктория Кравченко
Тони Кроос.
Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру по окончании сезона, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, футболист все еще не ответил на предложение клуба о продлении контракта. Хавбек думает над тем, чтобы завершить карьеру после чемпионата Европы. Футболист уже обсудил этот вариант с близкими.

Кроос не хочет мешать спортивному развитию «Реала», поэтому сомневается в продлении контракта. А в других клубах он не хочет выступать.

В этом сезоне футболист провел 30 матчей, забив 1 гол и сделав 7 результативных передач.

Тони Кроос
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