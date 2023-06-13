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Испания

Сегодня, 08:55

Тони Кроос отказался переходить в клуб Саудовской Аравии

Виталий Косик
Корреспондент
Тони Кроос.
Фото AFP
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос тклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает Bild.

По информации источника, хавбек получил предложение присоединиться к амбициозному арабскому футбольному проекту. Сообщается, что саудиты предлагали немцу трехлетний контракт с щедрой зарплатой, но футболист отказался.

Ранее Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом». Немецкий полузащитник выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.

В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл за «Реал» 50 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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