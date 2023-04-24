Торрес — о матче с «Атлетико»: «Победа придает нам уверенности»

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес отреагировал на победу команды в матче 31-го тура ла лиги с «Атлетико» (1:0). Футболист забил победный мяч.

«Такая победа придает нам уверенность в своих силах, так как соперник был в хорошей форме, но мы все равно выиграли. Это доказывает, что все в наших руках, и сейчас пора думать о следующем матче. Спасибо фанам за поддержку», — цитирует слова AS.

«Барселона» с 76 очками продолжает лидировать в турнирной таблице испанской ла лиги. «Атлетико» с 60 баллами остается на третьем месте.