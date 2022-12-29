«Тоттенхэм» предложил «Барселоне» 15 миллионов евро за Кессье

«Барселона» может продать полузащитника Франка Кессье в «Тоттенхэм».

Как сообщает Sport.es, английский клуб предложил за 26-летнего игрока 15 миллионов евро. Каталонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость, поэтому могут продать ивуарийца, если сумма трансфера их устроит.

Еще одним кандидатом на продажу, по данным источника, является форвард Мемфис Депай. Отмечается, что сам Кессие не хочет покидать «Барселону», но в случае, если не удастся расстаться с Депаем, то покинуть клуб, скорее всего, придется африканцу.

Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, подписав контракт до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.