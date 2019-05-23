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Испания

23 мая 2019, 22:54

Травмированный Черышев отправился с "Валенсией" на финал Кубка Испании

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"Валенсия" продолжает подготовку к финалу Кубка Испании против "Барселоны". Сегодня, 23 мая, "летучие мыши" отправились в Херес.

Полузащитник Денис Черышев полетел вместе с командой, несмотря на травму колена. Хавбек сборной России? передвигался на костылях.

Финал Кубка Испании состоится в субботу, 25 мая, на домашнем стадионе "Бетиса". Начало – в 22.00 по московскому времени.

 

Денис Черышев
Сборная России по футболу
ФК Барселона
ФК Бетис
ФК Валенсия
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