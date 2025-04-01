Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

1 апреля, 17:36

Симеоне о полуфинале Кубка Испании: «Барселона» играет в потрясающий футбол»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Барселоны».

«Болельщики вели себя одинаково каждый год с тех пор, как я пришел в клуб. Они пели на протяжении матчей, давали нам невероятную энергию, мощь стадиона помогает команде. Но завтра не финал, а полуфинал, в котором мы можем получить право сыграть в финале. Это матч против соперника, который играет потрясающе.

Для меня сезон складывается очень хорошо, мы в полуфинале Кубка Короля, и, когда мы пройдем матч за матчем, узнаем, будет ли сезон экстраординарным, хорошим или обычным», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» примет «Барселону» 2 апреля. Начало — в 22.30 мск. Первый матч завершился вничью со счетом 4:4.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Барселона
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
В ЮАР футболист умер во время матча
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя