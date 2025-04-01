Симеоне о полуфинале Кубка Испании: «Барселона» играет в потрясающий футбол»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Барселоны».

«Болельщики вели себя одинаково каждый год с тех пор, как я пришел в клуб. Они пели на протяжении матчей, давали нам невероятную энергию, мощь стадиона помогает команде. Но завтра не финал, а полуфинал, в котором мы можем получить право сыграть в финале. Это матч против соперника, который играет потрясающе.

Для меня сезон складывается очень хорошо, мы в полуфинале Кубка Короля, и, когда мы пройдем матч за матчем, узнаем, будет ли сезон экстраординарным, хорошим или обычным», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» примет «Барселону» 2 апреля. Начало — в 22.30 мск. Первый матч завершился вничью со счетом 4:4.