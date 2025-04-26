Флик о финале Кубка Испании: «Реал» — фантастическая команда, но цель «Барселоны» — три трофея»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий финал Кубка Испании против «Реала».

«Мы должны наслаждаться самим фактом, что оказались здесь. У нас очень молодая команда, и это бесценный опыт.

Финал — это всегда особенный матч, в нем нет фаворита. Мы начали этот путь в начале сезона, и теперь у нас есть шанс завоевать три трофея. Это наша цель. Да, мы понимаем, будет непросто: «Реал» — фантастическая команда», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 26 апреля в Севилье. Начало — в 23.00 мск.