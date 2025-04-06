Флик после ничьей с «Бетисом»: «Бывают дни, когда не удается забить»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с «Бетисом» (1:1) в 30-м туре ла лиги.

«Я сказал футболистам, что это еще одна игра, а мы набрали еще одно очко. Команда отдала все силы и пыталась забить второй мяч, но это не удалось. Нам не везло у ворот. Я доволен тем, что увидел во втором тайме.

Бывают дни, когда забить не удается, и приходится с этим мириться. Надо думать о хорошем. Для меня очевидно, что мы все попробовали», — сказал Флик после игры.

«Барселона» (67 очков) продолжает лидировать в ла лиге. Команда на 4 очка оторвалась от «Реала». У каталонцев прервалась серия из девяти подряд побед в чемпионате Испании.