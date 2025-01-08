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Сегодня, 16:18

Флик о ситуации с Ольмо и Виктором: «Их отсутствие дается команде тяжело»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию вокруг регистрации полузащитника Дани Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона.

«Как тренер, я должен говорить с всеми игроками. Отсутствие этих игроков [дается] нам тяжело. Но нам нужно двигаться дальше. Конечно, сложившаяся ситуация влияет на команду, но она также сближает нас. Нужно показать, что «Барселона» — это команда», — сказал Флик на пресс-конференции перед матчем с «Атлетиком» в Суперкубке Испании.

Ранее сообщалось, что ла лига и королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации игроков на вторую половину сезона. 1 января «Барселона» подала заявку на новую лицензию для Ольмо и Виктора в RFEF.

8 января стало известно, что высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора, утверждает Cadena Ser. В течение 3 месяцев, пока CSD будет рассматривать дело каталонцев, футболисты смогут выступать за команду.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
Ханс Флик
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