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Флик: «Надо заботиться об арбитрах. Их нельзя не уважать»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал судейский скандал перед финалом Кубка Испании против «Реала».

«Не знаю, что сказать об арбитрах... Это спорт, это игра. Наша ответственность — защищать игроков. Но неправильно обсуждать это сейчас. Есть эмоции. Надо заботиться об арбитрах. Их нельзя не уважать. Все — клубы, игроки, тренеры — должны это понимать», — сказал тренер «Барселоны», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Рикардо Де&nbsp;Бургоса Бенгоэчеа расплакался на&nbsp;пресс-конференции.Скандал перед класико: судья расплакался на пресс-конференции, в СМИ появились слухи о бойкоте «Реала»

Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует отстранить арбитра финального матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа после публичной критики ТВ «Реала».

ФК Барселона
ФК Реал
Ханс Флик
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