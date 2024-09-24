Флик: «Ямаль показывает невероятный футбол. Сейчас ему не нужен отдых»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что не будет давать отдых нападающему Ламину Ямалю в ближайшем матче с «Хетафе» в 7-м туре ла лиги.

«В нашем распоряжении есть вся информация по игрокам, сейчас ему не нужен отдых. Мы посмотрим, но я не думаю, что завтра ему понадобится отдых. Завтра нам нужно вступить в игру в сильном составе. Ламин показывает невероятный футбол в этом сезоне. Мы должны продолжать в том же духе», — цитирует немца As.

Матч «Барселона» — «Хетафе» состоится 25 сентября. Начало — 22.00 мск.