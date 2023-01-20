Хави хочет найти замену нападающему Депаю. Форвард перейдет в «Атлетико»

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Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что хочет найти замену нападающему Мемфису Депаю. Голландец перейдет в «Атлетико».
«Не будет трагедии, если никто не придет ему на замену, но я хотел бы усилить состав», — цитирует Football Espana Хави.
В этом сезоне 28-летний Депай сыграл 4 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.
Методология
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Основные источники исследования