Хави хочет найти замену нападающему Депаю. Форвард перейдет в «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что хочет найти замену нападающему Мемфису Депаю. Голландец перейдет в «Атлетико».

«Не будет трагедии, если никто не придет ему на замену, но я хотел бы усилить состав», — цитирует Football Espana Хави.

В этом сезоне 28-летний Депай сыграл 4 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.