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Сегодня, 16:32

Хави — о критике «Барселоны»: «Эти игроки — действующие чемпионы ла лиги и Суперкубка, они заслуживают уважения»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о критике болельщиков в адрес команды.

«Мы должны быть более позитивными. Понимаю, что другие клубы или СМИ, которые не болеют за «Барсу», критикуют нас, но наши болельщики не могут оставить нас в стороне. Эти игроки являются действующими чемпионами ла лиги и Суперкубка, они заслуживают уважения. После этого идут труд и результаты. Если их не будет, мы будем стараться», — приводит Mundo Deportivo слова Хави.

Специалист возглавляет «Барселону» с 2021 года. На данный момент команда под его руководством занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 очка за 16 туров.

16 декабря «Барселона» сыграет против «Валенсии». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20231215/1002154085/rueda-prensa-xavi-hernandez-directo-previa-valencia-barca.html
Хави Эрнандес (Хави)
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