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Испания

27 сентября, 09:48

Хави сообщил руководству «Барселоны», что хочет видеть Бернарду в команде летом 2023 года

Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил руководству, что хочет видеть полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву в каталонском клубе летом 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство сине-гранатовых также хотело бы видеть 28-летнего португальца в составе команды.

Отмечается, что Хави хочет, чтобы в «Барселоне» появился зрелый полузащитник, обладающий опытом игры в позиционный футбол, а также способный дать команде стабильность.

При этом, чтобы подписать новичка, каталонскому клубу нужно будет продать кого-то из важных игроков.

Также сообщается, что минимальная сумма, за которую «горожане» готовы продать Бернарду, — 80 миллионов евро. С бонусами эта сумма может достичь примерно 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Силва забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220926/1001873636/bernardo-silva-objetivo-barca-2023.html
Бернарду Силва
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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