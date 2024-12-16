Тренер «Барселоны» Зорг: «Очень сложно понять это поражение от «Леганеса»

Тренер «Барселоны» Маркус Зорг прокомментировал поражение от «Леганеса» в матче 17-го тура чемпионата Испании.

«Это была не лучшая игра с нашей стороный. Первой проблемой было отсутствие концентрации в первые минуты. Очень сложно понять это поражение. Мы пропустили ранний гол. У нас было 20 моментов, но мы не забили. Без этого победить трудно. Нам нужно извлечь урок. «Барселона» сыграла много сложных матчей за последние несколько дней, команда к этому не привыкла. Нам нужно над этим поработать», — приводит слова Зорга Marca.

«Барселона» потерпела третье поражение в шести последних матчах ла лиги и с 38 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице. Столько же у «Атлетико», у которого матч в запасе. «Леганес» с 18 очками — на 15-й строчке.

В следующем туре «Барселона» сыграет с идущим вторым «Атлетико». Матч состоится на «Камп Ноу» 21 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.