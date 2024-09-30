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Симеоне призвал наказать Куртуа после матча «Атлетико» — «Реал»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне призвал наказать вратаря «Реала» Тибо Куртуа, который спровоцировал фанатов «матрасников» во время матча (1:1) 8-го тура ла лиги.

«Что касается людей, которые причастны к этому инциденту, то клуб примет решение. Такие люди нам не нужны на трибуны. Но и те, кто их подстрекал, должны быть наказаны. Мне кажется, что санкции должны коснуться и тех, кто провоцирует. В обратном случае можно делать все что угодно», — цитирует тренера Marca.

Вратарь &laquo;Реала&raquo; Тибо Куртуа и&nbsp;фанаты &laquo;Атлетико&raquo;. В Куртуа полетели пакет с мусором и зажигалки от фанатов «Атлетико». Дерби едва не сорвали

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.

Диего Симеоне
Тибо Куртуа
ФК Атлетико
ФК Реал

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