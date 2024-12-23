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Анчелотти об игре «Реала»: «После поражения от «Милана» мы собрались и поговорили очень конкретно»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результаты команды в последних матчах.

22 декабря мадридцы дома победили «Севилью» (4:2) в матче 18-го тур ла лиги.

«[«Реал» достиг дна] после поражения от «Милана» (5 ноября в матче Лиги чемпионов со счетом 1:3. — Прим. «СЭ»). После игры мы собрались и поговорили очень конкретно. Мы все были согласны с этой проблемой. И мы вернулись.

Что думаю о фразе Килиана Мбаппе, что он достиг дна в матче с «Атлетиком»? Он был самокритичен и благодаря этому смог преодолеть сложности. [После матча с «Севильей»] я сказал ему, что период адаптации закончился. И он доказал, что иногда я бываю прав (смеется)», — цитирует Анчелотти As.

После поражения от «Атлетика» (1:2) 4 декабря «Реал» одержал 4 победы и один раз сыграл вничью. Мбаппе принял участие в 4 матчах из 5, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

 
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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