Тренер «Мальорки» Агирре: «Я сказал игрокам держать голову высоко. Мы провели достойный матч против «Атлетика»

Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре рассказал о своих эмоциях после поражения команды от «Атлетика» в финале Кубка Испании.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «львы» — 4:2.

«Мы разочарованы, это ужасное чувство. Это был прекрасный Кубок Испании, который закончился плохо для нас. Наше выступление было похоже на подбрасывание монеты — в полуфинале нам повезло, а сегодня — нет. Мы не можем винить себя ни в чем. Я сказал игрокам держать голову высоко. Мы семья. Мы отдали все и провели достойный матч», — приводит Mundo Deportivo слова тренера.

В турнирной таблице ла лиги «Мальорка» занимает 15-е место в 31 очком. 13 апреля команда Агирре сыграет против «Реала».