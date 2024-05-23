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Сегодня, 18:37

Анчелотти: «Сильные стороны «Реала» — это конкурентоспособность и умение преодолевать любые препятствия»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил, какие свои сильные стороны команда проявила в сезоне-2023/24.

«Лучшие качества, которые команда показала в этом году, — это настрой, концентрация и командная работа. Я думаю, что это сыграло решающую роль в нынешнем сезоне, который получился очень хорошим, несмотря на трудности в начале. Можно сказать, что сильные стороны этой команды — это конкурентоспособность, серьезность и умение преодолевать любые препятствия», — заявил Анчелотти.

Также тренер рассказал о своей философии в работе с командой.

«Я верю в креативность игроков, когда они владеют мячом, и не хочу зацикливать их на заранее отработанных схемах. Скорее, я оставляю это на их индивидуальную инициативу», — добавил он.

Мадридский клуб набрал 94 очка за 37 туров и обеспечил себе первое место в чемпионате Испании. Также «Реал» продолжает участие в Лиге чемпионов. В финале турнира команда Анчелотти сыграет против «Боруссии».

Источник: https://madriduniversal.com/i-believe-a-lot-in-the-creativity-of-players-ancelotti-on-his-football-philosophy/
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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