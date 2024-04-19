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Сегодня, 15:25

Тренер «Реала» Анчелотти посоветовал Гюлеру отправиться в аренду

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти посоветовал полузащитнику сливочных Арде Гюлеру отправиться в аренду, сообщает журналист Матео Моретто.

По информации источника, многие клубы Испании интересуются 19-летним хавбеком. Руководство мадридцев еще не определилось с будущим игрока.

Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года. За сливочных он провел 7 матчей, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Контракт хавбека с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Мадридцы идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 78 очков в 31 матче. «Королевский» клуб опережает ближайшего преследователя «Барселону» на 8 очков.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер
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