Тренер «Реала» Анчелотти высоко оценил игру Тчуамени

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре полузащитника «сливочных» Орельна Тчуамени в матче с «Мальоркой» (1:0) в матче 32-го тура ла лиги.

Французский хавбек забил единственный мяч в игре.

«Тчуамени? Он играл очень хорошо. Это его любимая позиция, он получает много мяча, играя на ней. Он помог нам», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

У 24-летнего Тчуамени 3 гола в 34 матчах за «Реал» в текущем сезоне во всех турнирах.

Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги с 78 очками. Команда продлила победную серию в чемпионате до четырех матчей. В следующем туре «Реал» дома сыграет против «Барселоны». Встреча пройдет 21 апреля. «Мальорка» с 31 очком располагается на 15-й позиции.