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Испания

Сегодня, 09:39

Тренер «Реала» Анчелотти высоко оценил игру Тчуамени

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре полузащитника «сливочных» Орельна Тчуамени в матче с «Мальоркой» (1:0) в матче 32-го тура ла лиги.

Французский хавбек забил единственный мяч в игре.

«Тчуамени? Он играл очень хорошо. Это его любимая позиция, он получает много мяча, играя на ней. Он помог нам», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

У 24-летнего Тчуамени 3 гола в 34 матчах за «Реал» в текущем сезоне во всех турнирах.

Мадридская команда продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги с 78 очками. Команда продлила победную серию в чемпионате до четырех матчей. В следующем туре «Реал» дома сыграет против «Барселоны». Встреча пройдет 21 апреля. «Мальорка» с 31 очком располагается на 15-й позиции.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал
Орельен Тчуамени
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