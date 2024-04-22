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Испания

Сегодня, 10:27

Анчелотти: «Васкес сделал разницу в матче с «Барселоной. Крайне важный игрок для «Реала»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру защитника Лукаса Васкеса в матче с «Барселоной» (3:2) в 32-м туре ла лиги.

Испанец забил гол, отдал результативную передачу и заработал пенальти.

«Лукас — крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом. Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал сегодня разницу, как и во многих других матчах», — сказал Анчелотти после матча.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.

Карло Анчелотти
Лукас Васкес
ФК Барселона
ФК Реал
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