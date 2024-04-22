Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:45

Анчелотти: «Чемпионская гонка в ла лиге окончена? «Реалу» нужно набрать несколько очков»

Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Барселоной» (3:2) поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате Испании.

«Чемпионат выигран? Мы сделали очень важный шаг, нам еще нужно набрать несколько очков, это также поможет нам подготовиться к полуфиналу Лиги чемпионов», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 81 очко в 32 матчах. Сливочные опережают «Барселону» на 11 очков. «Жирона», идущая третьей, имеет 68 очков.

В полуфинале Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Баварией.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
Читайте также
Кучеров может выиграть «Харт Трофи»
Работа арбитров в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» вызвала споры в соцсетях
Российская волейболистка Михайлина умерла в возрасте 21 года
«Вашингтон» сломался за 2 минуты! Панарин начал плей-офф с победной шайбы, а Овечкин даже не бросил в створ
Буданов указал на погубившее перебежчика Кузьминова желание славы
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Источник: полузащитник «Барселоны» де Йонг не сможет сыграть до конца сезона из-за травмы