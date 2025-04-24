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Сегодня, 14:32

Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль покинет клуб летом

Камила Абдурахманова
Иманол Альгуасиль.
Фото AFP
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Иманол Альгуасиль, главный тренер «Реал Сосьедад», объявил о решении покинуть команду по окончании текущего сезона, сообщает клубная пресс-служба.

Альгуасиль тренирует «Реал Сосьедад» с 2018 года. Именно в этом клубе он начинал свою игровую и тренерскую карьеру, работая с юношескими и молодежными командами с 2011 года.

Под руководством Альгуасиля «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании в сезоне-2019/20. С 2023 года за клуб выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

На данный момент «Реал Сосьедад» находится на девятой строчке в таблице ла лиги с 42 очками, набранными в 33 матчах.

Источник: ФК «Реал Сосьедад»
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ФК Реал Сосьедад
Иманол Альгуасиль
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