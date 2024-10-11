Де ла Фуэнте: «Травмы Родри и Карвахаля? Это страшная часть спорта»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травмы игроков национальной команды.

Из-за разрыва крестообразных связок колена на долгие сроки выбыли защитник Дани Карвахаль и хавбек Родри.

«Травмы всегда сопровождали игроков. Мы не можем никого обвинять в этом. Футболист не должен этого бояться. Мы должны жить с этой страшной частью спорта. Это часть процесса преодоления. Спорт сам по себе вреден для здоровья в долгосрочной перспективе. Нужно быть сильным, чтобы преодолеть эту ситуацию», — цитирует тренера Sport.es.

В октябре и ноябре Испания сыграет в Лиге наций с Данией (12 октября и 15 ноября), Сербией (15 октября) и Швейцарией (18 ноября).