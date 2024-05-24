Тренер «Севильи» Флорес — об увольнении Хави: «Как же плохо «Барселона» относится к своим легендам»

Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны».

24 мая «Барселона» объявила об уходе Хави после окончания сезона. Матч против «Севильи» в 38-м туре ла лиги станет для 44-летнего специалиста последнем во главе команды.

«Я не должен этого говорить, но как же плохо «Барселона» относится к своим легендам. Какая ужасная полоса — с Куманом, Месси, с Хави сейчас. Мне бы хотелось, чтобы клубы хорошо относились к своим легендам», — приводит слова Флореса журналист Фабрицио Романо.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны.

Ранее появилась информация, что новым главным тренером «Барселоны» станет Ханси Флик, который до этого работал в «Баварии» и сборной Германии.